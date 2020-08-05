Москва, 5 августа, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Если в РФ свернуть систему микрофинансовых организаций, то есть риск, что их место займут «серые» кредиторы, считает доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ в июне 2020 года средний размер займа до зарплаты вырос на 2,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

«Увеличение на 2,2% размера микрозайма на фоне уже двухмесячного сокращения займов новым заемщикам на 15% и на 5% роста повторных займов свидетельствует о нарастающей социальной дифференциации, — сказала Лебединская. — В феврале 2020 года около 40% заемщиков микрофинансовых организаций отдавали на погашение долга 80% своего дохода. Доля сверхзакредитованных клиентов составляла 36,9%. Положение социально незащищенных групп населения не стабилизируется. Отчасти в этом виноваты и МФО, которые предлагают всё более привлекательные продукты для лояльных (повторных) клиентов. Так, число повторных клиентов в июне выросло до 517 тыс. против 434 тыс. в апреле 2020 года».

В связи с этим Лебединская отметила, что, скорее всего, эта тенденция сохранится в ближайшее время — число повторных обращений граждан в микрофинансовые организации будет расти, а портфель займов вырастет примерно на 30%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что неконтролируемый рост микрокредитования может спровоцировать недопустимое повышение уровня долговой нагрузки на жителей России.