Граждане РФ будут всё чаще брать в МФО повторные кредиты – прогноз
Москва, 5 августа, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Если в РФ свернуть систему микрофинансовых организаций, то есть риск, что их место займут «серые» кредиторы, считает доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ в июне 2020 года средний размер займа до зарплаты вырос на 2,2%.
В связи с этим Лебединская отметила, что, скорее всего, эта тенденция сохранится в ближайшее время — число повторных обращений граждан в микрофинансовые организации будет расти, а портфель займов вырастет примерно на 30%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Дворецкая заявила, что неконтролируемый рост микрокредитования может спровоцировать недопустимое повышение уровня долговой нагрузки на жителей России.