Ереван, 5 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Ограничения на вещание российских телеканалов ввели власти Армении, сообщили 5 августа в пресс-службе президента этой страны Армена Саркисяна.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Саркисян 5 августа подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», который вступит в силу 15 августа 2020 г. Закон также вводит ограничения для вещания телеканалов ряда других стран.

Напомним, этот закон Национальное собрание Армении приняло 16 июля.

По новому закону иностранные аудиовизуальные программы в Армении разрешается ретранслировать без лицензии через общественный мультиплекс (набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу) только на основании межгосударственного договора.

Из российских телеканалов в Армении транслируются Первый канал, «Россия. Культура», «РТР Планета» и «Мир».