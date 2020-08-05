Хабаровский врио губернатора намерен поддержать малый и средний бизнес
Хабаровск, 5 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Мероприятия по повышению деловой активности в Хабаровском крае обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв с представителями регионального бизнес сообщества — председателем межрегионального отделения объединения «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Денисом Гросем, председателем хабаровского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Мазуниным, президентом союза «Дальневосточная Торгово-промышленная палата» Игорем Востриковым, председателем регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Сергеем Смоленцевым.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в ходе встречи члены президиума краевого совета по предпринимательству обозначили ряд проблем, с которыми столкнулись бизнесмены. Несмотря на поддержку, предоставляемую как на федеральном, так и региональном уровне, многие малые и средние компании региона находятся на грани выживания.
По словам врио губернатора, сегодня перед краевыми властями и предпринимательским сообществом стоят и другие, не менее серьезные задачи. Речь идет об улучшении делового и инвестиционного климата в регионе. Этот вопрос Михаил Дегтярёв намерен обсудить на заседании «проектного офиса», который состоится уже на следующей неделе, 10 августа.