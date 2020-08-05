Хабаровск, 5 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Мероприятия по повышению деловой активности в Хабаровском крае обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв с представителями регионального бизнес сообщества — председателем межрегионального отделения объединения «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Денисом Гросем, председателем хабаровского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Мазуниным, президентом союза «Дальневосточная Торгово-промышленная палата» Игорем Востриковым, председателем регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Сергеем Смоленцевым.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края Михаил Дегтярёв,Денис Грось,Сергей Мазунин, Игорь Востриков и Сергей Смоленцев

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в ходе встречи члены президиума краевого совета по предпринимательству обозначили ряд проблем, с которыми столкнулись бизнесмены. Несмотря на поддержку, предоставляемую как на федеральном, так и региональном уровне, многие малые и средние компании региона находятся на грани выживания.

«В этой сфере экономики заняты около 170 тысяч человек, это 24% от общего числа трудоустроенных в крае граждан. Малый и средний бизнес вносит существенный вклад в экономику. Налоговые поступления во все уровни бюджетной системы составляют более 40 миллиардов рублей. Однако этот год для всех нас стал серьезным испытанием. На протяжении 4-х месяцев деловая активность была практически на нуле. Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация начинает выравниваться, мы будем предпринимать все необходимые шаги для поддержки малого и среднего бизнеса и выхода на прежние экономические показатели», — отметил Михаил Дегтярёв.

По словам врио губернатора, сегодня перед краевыми властями и предпринимательским сообществом стоят и другие, не менее серьезные задачи. Речь идет об улучшении делового и инвестиционного климата в регионе. Этот вопрос Михаил Дегтярёв намерен обсудить на заседании «проектного офиса», который состоится уже на следующей неделе, 10 августа.