Москва, 5 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Рубль 5 августа движется с повышением в парах с иностранными валютами и тому есть причины, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

«Триггером укрепления сегодня является нефть, которая могла бы дорожать на новостях из Бейрута, но по факту поднимается на фоне ожидания каких-то конструктивных комментариев от ОПЕК+.

Доллар США к середине дня спустился до 72,88 руб. и пока остается в нормальном коридоре 72,70−73,95 руб. Евро сполз символически, до 86,36 руб., и закрепляется в пределах 86−88 руб. Все идет ровно так, как должно.

Минфин РФ в новом отчетном периоде готовится продать на внутреннем рынке валюты на 64,9 млрд руб.

Это средние цифры, и рубль на них не реагирует, поскольку давно привык к интервенциям внутри дня», — считает эксперт.

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