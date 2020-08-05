Москва, 5 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Для белорусских властей отношения с Россией стали разменной монетой в предвыборной кампании. Об этом 5 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его оценке, события с задержанием 33 граждан в России по надуманному основанию, напоминают политические технологии, при которых для достижения политических задач формируют образ врага. Подобные вещи не могут не оставить следа на отношениях двух стран.

«Все, что происходит в Белоруссии, — это дело самой Белоруссии. Но сегодня российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. Что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, — часть той несложной политической технологии: вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти. И это вызывает чувство обиды, но и вызывает печальные последствия», — сказал Медведев.