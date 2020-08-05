Шэньчжэнь, Китай, 5 августа, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Китайские технологические компании сотрудничают со школами, предлагая учебные программы по робототехнике и материалы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), в надежде взрастить большее количество талантов в будущем.

В школе

Компания UBTech, производитель роботов из Шэньчжэня, подписала соглашение с департаметом образования района Юйхан, Ханчжоу, провинция Чжэцзян, о предоставлении учебных программ по искусственному интеллекту для 33 000 учащихся начальных, младших и средних школ, а также профессиональных училищ. Об этом сегодня сообщает информационное агентство China Daily.

Чжун Юн, первый вице-президент UBTech, заявил:

«Отсутствие талантов — большая проблема для развития ИИ и робототехники, поэтому мы выделяем огромное количество ресурсов на разработку полноценной системы обучения искусственному интеллекту для развития талантов».

Компания объявила, что уже создала систему учебных программ по ИИ, охватывающую начальные, младшие и средние школы, а также колледжи. Она также провела серию соревнований по робототехнике для развития у студентов компетенций и способностей к командообразованию.

В районе Юйхан студенты будут заниматься по учебникам ИИ, разработанным UBTech совместно с Восточно-Китайским педагогическим университетом. Некоторые школы также будут оборудованы лабораториями ИИ, где учащиеся смогут получить пройти углубленную практику.

Договор был заключен после того, как в ноябре 2019 года UBTech объявила об инвестициях на сумму $362,4 млн, направленных на расширение учебных лабораторий по ИИ для студентов в Объединенных Арабских Эмиратах, что стало еще одним большим толчком в её попытках выйти на мировой рынок.

Поскольку робототехника всё чаще используется в общественных местах, таких как больницы, отели и торговые центры, спрос студентов на образование в области робототехники и ИИ также растет.

Поскольку Китай придает большое значение созданию новой IT-инфраструктуры, включая ИИ, 5G и IoT, ожидается, что спрос на таланты в этой профессиональной области будет расти еще больше.

Zhaopin.com, крупная онлайн-платформа для поиска работы и сотрудников, заявила о том, что в целом существует долгосрочный дефицит технических талантов, связанных с новой IT-инфраструктурой, и ожидается, что к концу года спрос на таких специалистов достигнет 4,17 миллиона человек.

Чтобы помочь решить такие проблемы, китайский пионер в области разработки систем ИИ компания Sensetime также предлагает ряд бесплатных онлайн-программ по ИИ для студентов и преподавателей, что пользуется большим спросом в условиях пандемии COVID-19, так как его платформа онлайн-обучения предоставляет студентам возможность учиться, не выходя из дома.

Дай Хуан, главный управляющий отдела образования Sensetime, сказал, что ИИ играет активную роль в борьбе с распространением инфекции COVID-19, в том числе через использование BigData, а также способствует скринингу и диагностике заболеваний.

Ранее заместитель министра науки и технологий Ли Мэн известил общественность о том, что учебную программу по искусственному интеллекту теперь можно увидеть в секторах базового, высшего и профессионального образования Китая. Для учащихся начальной и средней школы составлены специальные учебники по ИИ.

В последние годы Китай добился значительного прогресса в области применения ИИ. По данным International Data Corp., рынок программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в Китае в прошлом году составил $2,89 млрд, и ожидается, что к 2024 году этот показатель достигнет $12,75 млрд, что означает совокупный годовой темп роста на 39,9% за шесть лет.

По полученным данным, в этом году около 100 китайских предприятий создали лаборатории и исследовательские институты, связанные с ИИ, и реализовали десятки совместных проектов в области ИИ.

Лу Янься, заместитель директора по исследованиям IDC China Emerging Technology Research, сказал, что рынок ИИ в Китае имеет широкие перспективы в будущем.