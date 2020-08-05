Париж, 5 августа, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут (Ливан) в четверг, 6 августа, чтобы «встретиться со всеми политическими деятелями» на месте, сообщает Le Figaro.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Глава государства планирует встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Наимом Ауном и премьер-министром страны.

Франция продемонстрировала свою солидарность и направила персонал и материалы в помощь ливанским властям.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту столицы Ливана произошел взрыв, который разрушил порт, унес жизни сотни человек, а также нанес серьезный ущерб городу.