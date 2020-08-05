Макрон отправится с визитом в Ливан после произошедшего взрыва
Париж, 5 августа, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут (Ливан) в четверг, 6 августа, чтобы «встретиться со всеми политическими деятелями» на месте, сообщает Le Figaro.
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Эммануэль Макрон
Глава государства планирует встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Наимом Ауном и премьер-министром страны.
Франция продемонстрировала свою солидарность и направила персонал и материалы в помощь ливанским властям.
Напомним, 4 августа 2020 года в порту столицы Ливана произошел взрыв, который разрушил порт, унес жизни сотни человек, а также нанес серьезный ущерб городу.