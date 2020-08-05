Монреаль, Канада, 5 августа, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В сети появился новый геймплейный трейлер игры Necromunda: Underhive Wars. Его опубликовали 5 августа на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

Cdn.focus-home.com Necromunda. Банда Эшер

В ролике разработчики показали фрагменты игрового процесса и назвали дату релиза проекта. Necromunda: Underhive Wars выйдет на PC, PS4 и Xbox One 8 сентября 2020 года.

В Necromunda: Underhive Wars игрокам предстоит возглавить одну из банд, воюющих за господство над городами-ульями Некромунды. Залогом победы в этом враждебном мире станет тактика и правильно подобранная экипировка для наёмников.