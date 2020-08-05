Саратов, 5 августа, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 5 августа летальных исходов, причиной которых стал коронавирус — 61 случай. Число граждан, зараженных коронавирусом, но скончавшихся от иных патологий достигло 518 человек. Такую статистику озвучил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

На сегодняшний день к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 63 пациента с диагнозом COVID-19. Кислородную поддержку получают еще 209 человек. В стационарах находятся 1639 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 1041 человека. Амбулаторную помощь медики оказывают 2218 жителям Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по состоянию на 5 августа коронавирус выявили у 9878 человек, за сутки положительные тесты получили еще 94 пациента. Выздоровели с начала пандемии 6040 человек, за сутки — 107 саратовцев. С момента начала наблюдения скончался 61 пациент.

Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 выздоровели более 6 тыс. человек