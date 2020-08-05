Саратов, , 09:21 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 5 августа коронавирус выявили у 9878 человек, за сутки положительные тесты получили еще 94 пациента. Выздоровели с начала пандемии 6040 человек, за сутки — 107 саратовцев. С момента начала наблюдения скончался 61 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших 20 человек из числа контактных, в 71 случае — заражение из неустановленных источников, три случая завозные.

Больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 29 человек, семеро несовершеннолетних.

В лабораториях с начала пандемии проведено 278,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,8 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области еще одна жертва коронавируса. По состоянию на 4 августа в регионе скончался от последствий заражения инфекцией 61 человек.

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