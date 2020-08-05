Минфин РФ призвали не сокращать, а увеличивать расходы на здравоохранение
Москва, 5 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Государственные расходы на здравоохранение в России надо увеличить как минимум в два раза, считает сопредседатель межрегионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Минфин РФ предложил сократить финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения».
В связи с этим Коновал обратил внимание на то, что большинство медработников в РФ лишились федеральных стимулирующих выплат за борьбу с коронавирусом.
Напомним, как сообщалось ранее, есть сведения, что Минфин РФ предлагает сократить базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения в 2021 году на 65,7 млрд рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд рублей, в 2023 году — на 115,4 млрд рублей.