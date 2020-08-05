Бишкек, 5 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновляет регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек — Стамбул, сообщили в пресс-службе посольства в Киргизии.

(сс) Björn Strey Самолет авиакомпании Turkish Airlines

Отмечается, что на авиарейсы Стамбул — Бишкек допускаются только граждане Киргизии. Рейс планируется выполнять дважды в неделю. На сайте авиакомпании сообщается, что первый авиарейс вылетает 8 августа.

Минимальная стоимость билетов составляет $1036, на рейс 12 августа — $627, 15 августа — $352, 19 августа — $162. Рейсы выполняются два раза в неделю: по субботам и средам. Из Бишкека самолет вылетает в 3 часа 05 минут (00:05 мск) прилетает в 5:50 (совпадает с московским временем). Время в пути — 5 часов 45 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа директор агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев заявил, что Россия, Казахстан, Турция и ОАЭ пока не планируют возобновлять авиасообщение с Киргизией.