Астрахань, 5 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Второй в нынешнем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРК) С-400 получило министерство обороны России. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ВКО «Алмаз-Антей».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

"Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — говорится в сообщении.

Также указывается, что торжественная церемония, посвященная данному событию, прошла на полигоне «Капустин Яр», который расположен в Астраханской области.

Кроме этого, уточняется, что очередной комплекс ЗРК С-400 был передан Минобороны РФ досрочно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 5 августа 2020 года в Национальном центре управления обороной РФ пройдет Единый день приемки военной продукции, руководить мероприятием будет лично глава российского военного ведомстваСергей Шойгу.