Москва, , 00:14 — REGNUM 5 августа 2020 года в Национальном центре управления обороной РФ пройдет Единый день приемки военной продукции. Руководить мероприятием будет лично глава военного ведомства Сергей Шойгу, об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.

Министр обороны заслушает доклады о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также о выполнении государственного оборонного заказа в первом полугодии 2020 года. Шойгу доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, подрядчики отчитаются о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного назначения.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу ввел новую надбавку окладу военнослужащих, которую получат около 45 тысяч человек. Средний размер надбавки составит 23 тысячи рублей.

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