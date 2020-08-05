Москва, 5 августа, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Центр «Вектор» разрабатывает вакцину от коронавируса с учетом всех обязательных требований, сообщили 5 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

James Gathany Ученый исследует вирус

Отмечается, что речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона». Также «Вектор» следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, протоколы исследований вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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