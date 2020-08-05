Минск, 5 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Отсутствиероссийскихнаблюдателей на выборах в Белоруссиипредоставит руководству нашей страны свободу манёврав оценке этого голосования, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 августа, комментируя высказывания главы Центризбиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Лукашенко

Как сообщалось ранее, Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получал от властей Белоруссии официального приглашения для участия в наблюдении за выборами и принял решение не направлять туда наблюдателей, чтобы не ставить под угрозу их «здоровье и личную безопасность».

«Решение не посылать российских наблюдателей на выборы президента Белоруссии мне представляется разумным. Обстановка, созданная администрацией президента Лукашенко и им самим вокруг этих выборов, заставляет усомниться в вероятности их корректного проведения. Уже само по себе это сильный политический сигнал Москвы Минску.