Отсутствие наблюдателей от России на выборах в Белоруссии – сигнал Минску
Минск, 5 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Отсутствиероссийскихнаблюдателей на выборах в Белоруссиипредоставит руководству нашей страны свободу манёврав оценке этого голосования, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 5 августа, комментируя высказывания главы Центризбиркома.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин и Лукашенко
Как сообщалось ранее, Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получал от властей Белоруссии официального приглашения для участия в наблюдении за выборами и принял решение не направлять туда наблюдателей, чтобы не ставить под угрозу их «здоровье и личную безопасность».
«Решение не посылать российских наблюдателей на выборы президента Белоруссии мне представляется разумным. Обстановка, созданная администрацией президента Лукашенко и им самим вокруг этих выборов, заставляет усомниться в вероятности их корректного проведения. Уже само по себе это сильный политический сигнал Москвы Минску.
В то же время отношения между нашими странами ещё не дошли до той точки, когда будет уместно ясно высказаться по поводу этого голосования. Отсутствие наших наблюдателей на выборах, в том числе и в составе международных групп наблюдателей от СНГ или ОБСЕ, предоставляет руководству нашей страны свободу манёвра в этом плане», — отметил Михаил Демурин.