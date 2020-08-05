Москва, 5 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. С начала 2020 года лекарства в России подорожали на 3,5%. Об этом 5 августа заявил гендиректор DSM GROUP Сергей Шуляк на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По итогам первого полугодия 2020 года инфляционный индекс на лекарственные препараты составил 3,5%», — сказал Шуляк.

Резкого скачка цен нет, при этом структура потребления изменилась, отметил эксперт. Шуляк напомнил, что существует список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) цены на которые регулируются. Резкий рост стоимости возможен только на препараты, которые не входят в этот список.