Москва, 10 июля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий снижение размера неустойки за несвоевременную оплату алиментов, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, станет возможным снизить размер неустойки по алиментам по решению суда при образовании задолженности по алиментам по вине этого лица — с ½ до 1/10 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Сократить размер неустойки можно будет в том случае, если она окажется явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.

Также предусмотрен отказ от оплаты алиментов и неустойки за несвоевременную ее выплату — «если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность».