Москва, 5 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В России за первые шесть месяцев предприятия промышленности и органы военного управления поставили войскам свыше 1,1 тыс. основных образцов вооружения. Об этом 5 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«В войска поставлено свыше 1 100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», — сказал Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

Министр добавил, что среди них 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, 80 БПЛА и пять боевых кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 августа, в Национальном центре управления обороной РФ проходит Единый день приемки военной продукции. Руководит мероприятием лично глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны заслушает доклады о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также о выполнении государственного оборонного заказа в первом полугодии 2020 года.