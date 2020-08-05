Москва, 5 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих. После пандемии посчитали профессию врача самой опасной 20% жителей РФ. В 2014 году так думали лишь 3%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Уверены в том, больше всех рискуют на работе шахтеры, 10% (в 2014 — 11%), пожарные — 8% (в 2014 — 6%), военнослужащие — 6% опрошенных (в 2014 — 15%), спасатели МЧС — 6%.

Также опасной граждане считают работу водителей (таксистов, дальнобойщиков), полицейских, работников правоохранительных органов, политических деятелей (по 4%) и летчиков (2%). Другие профессии назвали 23% респондентов.

Опрос проведен 30 июля — 3 августа 2020 года в 296 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило список работ, где использование женского труда ограничено.

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