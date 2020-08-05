Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае, данные появились за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

59-летняя жительница Сочи почувствовала себя плохо 14 июля, появился кашель, поднялась температура, однако к врачам она обратилась лишь 22 июля, была госпитализирована. Анализ на COVID-19 дал положительный результат, 26 июля женщину подключили к аппарату, но спасти не смогли. Женщина умерла от двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии тяжелой степени и синдрома полиорганной недостаточности с отеком легких. Также в инфекционной больнице №2 Сочи скончался 75-летний мужчина — его привезли 30 июля на скорой, подтвердилось заражение коронавирусом, с 3 августа он был подключен к аппарату ИВЛ.

Всего на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизни уже 121 человека, летальные исходы фиксируются фактически ежедневно.