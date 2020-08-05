Туристам из России могут отменить запрет на въезд в некоторые страны
Москва, 5 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с представителями иностранных государств об отмене карантина для прибывающих граждан России, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает «АвиаПорт».
РФПИ и Международный аэропорт Внуково договорились запустить экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Результаты тестирования пассажиры смогут получить за 60 минут.
Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Сапрыкин заявил, что пассажиры смогут получить результаты тестирования непосредственно в аэропорту.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в России проведено 29,4 млн тестов на коронавирус, выявлено 866 627 случаев заражения, в том числе 5204 — за минувшие сутки.