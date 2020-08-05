Москва, 5 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с представителями иностранных государств об отмене карантина для прибывающих граждан России, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус перед вылетом. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает «АвиаПорт».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пальмы

РФПИ и Международный аэропорт Внуково договорились запустить экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус. Результаты тестирования пассажиры смогут получить за 60 минут.

Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Сапрыкин заявил, что пассажиры смогут получить результаты тестирования непосредственно в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в России проведено 29,4 млн тестов на коронавирус, выявлено 866 627 случаев заражения, в том числе 5204 — за минувшие сутки.