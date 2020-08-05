Анкара, 5 августа, 2020, 11:31 — ИА Регнум. На курортах Турции зафиксирован серьезный рост выявляемых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 августа сообщил на своей странице в соцсети Twitter глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

«Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», — написал глава турецкого ведомства.

Также он отметил, что власти страны должны приложить все усилия для того, чтобы не допустить опасных последствий в результате этого.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что Россия возобновила авиационное сообщении с Турцией, Великобританией и Танзанией. При этом за время пандемии в Турции в общей сложности выявили свыше 234 тыс. случаев заражения коронавирусом при более чем 5,7 тыс. скончавшихся от COVID-19.