Москва, 5 августа, 2020, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили ещё 687 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщили в московском оперативном штабе.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах

Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили 244 784 носителя коронавируса. За сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 139 человек