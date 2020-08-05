В Москве за сутки выявили 687 носителей коронавируса
Москва, 5 августа, 2020, 11:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили ещё 687 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщили в московском оперативном штабе.
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Медицинские работники в защитных костюмах
Всего с начала распространения коронавируса в Москве выявили 244 784 носителя коронавируса. За сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1329 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 139 человек