Волгоград, 5 августа, 2020, 11:24 — ИА Регнум. За последние сутки 96 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Скончались два человека, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В волгоградских больницах с подозрением на коронавирус находятся 2260 взрослых и 86 детей. Всего в регионе подтверждено 9613 случаев заражения коронавирусом, 5899 человек выздоровели.

Скончались ещё два пациента, таким образом, в Волгоградской области зафиксировано 67 случаев с летальным исходом.