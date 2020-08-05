Амстердам, 5 августа, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Дизайнер из Нидерландов Эвауд Люппенс создал рендеры модели УАЗ-469. Фото размещено на сайте Behance.net.

Behance.net Рендер модели УАЗ-469

Российский внедорожник в версии дизайнера выполнен в стиле Toyota FJ Cruiser. Авто имеет короткую базу, простые формы и почти вертикальное лобовое стекло.

Также, по замыслу Люппенса, УАЗик должен иметь узкие светодиодные фары и стильную радиаторную решётку с тремя прорезями. Модель оснащена чёрным бампером — таким же как и на старых внедорожниках УАЗ.

На номерах рендерного авто написано слово «Власть». А на шинах «СЕЛ ЖОЛ».

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод сертифицировал в РФ спецверсии внедорожника УАЗ «Патриот» для полиции, военной полиции и Росгвардии.

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