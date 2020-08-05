Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки, 4 августа, выявлено еще 33 новых носителя SARS-CoV-2, при этом шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом 5 августа сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6055 заболевших, из которых 4561 человек вылечились, 56 умерли, еще 1438 продолжают лечение.

Отметим, по состоянию на 4 августа в Ленобласти развернуто 1134 койки для пациентов с COVID-19 из которых 773 свободны, в том числе 80 реанимационных.

Добавим, днем ранее в регионе было выявлено 32 новых носителя SARS-CoV-2 в 25 населенных пунктах региона. Наибольшее число заболевших было выявлено в городе Кириши (6), а также во Всеволожске и п.г.т. имени Свердлова (2).