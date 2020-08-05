Санкт-Петербург, 5 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб в среду, 5 августа. Пока это самый низкий суточный показатель за месяц.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Петербург остается на пятом месте по суточному приросту новых инфицированных среди регионов России.

Всего за время пандемии с марта 2020 года в городе обнаружили 32 тысячи 259 носителей вируса. Выздоровели от COVID-19 за всё время 23 тыс. 749 человек, включая 37 человек в последние сутки.

В России за сутки подтвердили 5204 случая заражения, их общее число достигло 866 тыс. 627 в 85 регионах.