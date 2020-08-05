Пенза, 5 августа, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Пензенской области по данным на 5 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 6749 человек. За сутки выявили еще 50 новых случаев заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии выздоровели 5724 человека, за сутки — 60 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 85 человек. Еще об одном смертельном случае за последние сутки рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина. Врачам не удалось спасти от последствий заражения коронавирусом 68-летнюю женщину, которая имела несколько хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по состоянию на 5 августа от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 85 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще одного пациента.

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