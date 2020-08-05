Пенза, , 08:55 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 5 августа от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 85 человек. За последние сутки стало известно о гибели еще одного пациента. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

От коронавируса скончалась 68-летняя женщина, к тому же имевшая ряд сопутствующих заболеваний, среди которых ожирение 2-й степени, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, мезентериальных артерии, хроническая ишемическая болезнь сердца, гастрит, панкреатит, спайки левой плевральной полости. Причина смерти пациентки — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области для профилактики сезонных инфекционных заболеваний среди жителей разработают график вакцинации. Первая поставка вакцин в регион, в том числе от гриппа, начнется с 31 августа.

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