Москва, 5 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 5204 носителя коронавируса. Об этом 5 августа сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 687. Далее следуют Свердловская область — 181, Югра — 169, Подмосковье — 162, Петербург — 156.

Всего в России выявили 866 627 случаев заражения с начала распространения коронавируса.