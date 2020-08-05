Москва, 5 августа, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале обратил внимание на то, как некоторые СМИ дезинформируют граждан относительно ситуации с пандемией коронавируса:

Дарья Драй ИА REGNUM Врачи

«СМИ активно муссируют тему наступления «2-го пришествия» страшного КОВИДа. Жертвы в Бразилии, 2-я волна в Германии, рост инфицированных, тревожные заявления ВОЗ и так далее. И лишь иногда прерываются на события, например, в Белоруссии или Ливане. И потом опять про КОВИД. Не знаю, как с самой эпидемией, а в СМИ 2-я волна точно поднимается. Зачем? Не знаю. Потому что нет никакой 2-й волны.

Как было правильно сказано, «это не 2-я волна, это все ещё первая». Природа нового коронавируса такова, что, придя к нам, в человеческую популяцию, он с нами и останется навечно. Нет никакой второй или третьей волн, инфекция ведёт себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу. Там где его ещё не было — надо быть готовым, что будет — коронавирус так или иначе утвердится на планете и выродится (как и его предшественники) в банальные ОРЗ. Там, где коронавирус отпылал особенно интенсивно, — как, например, в Москве или Нью Йорке, выраженных вспышек уже не будет. Будет стабильный незначительный прирост переболевших в лёгкой форме в основном. Почему? Все тот же принцип работы «стадного» иммунитета.

Есть предположения (математические модели), что для прекращения роста тяжелых случаев необходим уровень не в 60−70% переболевших, а всего в 20−25%, что вполне сопоставимо с данными по Москве, например. Тогда для чего эти все нагнетания? Горящий информационный повод?! Мне это больше напоминает деструктивное разжигание панических настроений. Люди боятся не 2-й волны болезни как таковой (не знаю таких), все поголовно боятся повторных карантинных мероприятий.

Я опять повторюсь: запуганный человек — слабый человек! Легкая жертва для вируса. Нам всем и так не просто далась эта ситуация, ее вместе пережили, давайте бережнее относиться друг к другу!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июля в 83 регионах России было выявлено 5159 новых случаев коронавируса.