Курск, 5 августа, 2020, 10:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Курской области. Лаборатории провели 1439 исследований, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Курской области выявлено 6345 носителей коронавируса. В целом на коронавирус проверили 155 673 тестов. За сутки выписаны 15 пациентов, всего выздоровел 5141 человек.

В больницах находятся 244 человека, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ.