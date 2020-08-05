Владивосток, 5 августа, 2020, 05:46 — ИА Регнум. В СМИ и телеграм-каналах активно тиражируется информация о возможном недельном турне по Дальнему Востоку главы правительства РФ Михаила Мишустина. На официальном сайте ведомства о рабочей поездке ничего не сказано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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По информации близких к Кремлю источников, Михаил Мишустин не планирует заезжать в митингующий и протестный Хабаровск. Эксперты, наоборот, считают, что премьер обязательно воспользуется случаем и посетит Хабаровск.

Телеграм-канал «Пул №3» пишет:

«Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет».

Также обсуждается и тот факт, что Мишустин может привезти в команду врио губернатора Михаила Дегтярёва московских чиновников, что впрочем уже и происходит, судя по новым кадровым назначениям в правительстве Хабаровского края.

Предполагается, что председатель правительства РФ отправится на Дальний Восток уже на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будут приняты меры по стимулированию и расширению строительства жилья в регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.