Москва, , 14:56 — REGNUM В России будут приняты меры по стимулированию и расширению строительства жилья в регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Читайте также: Путин велел правительству решить вопрос с жильём для малоимущих

Теперь субсидии будут распределяться с учётом бюджетной специфики каждого региона. Почти треть средств (30%), заложенных в нацпроекте «Жильё», получат субъекты с низким уровнем бюджетной обеспеченности (⩽0,75).

Принятые властями меры помогут нарастить объёмы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан. Предусматривает распределение средств регионам России сразу до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что объём жилищного строительства к 2030 году должен достичь не менее 120 млн кв. метров.

Читайте также: Глава Минстроя заявил о серьёзном рывке в возведении жилья в РФ к 2020 году