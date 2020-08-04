Париж, 5 августа, 2020, 01:41 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» после прохождения Ла-Манша приступил к выполнению задач в Бискайском заливе. Об этом пресс-служба Северного флота 4 августа сообщает на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Главная задача корабля в этом походе — демонстрация Андреевского флага в Средиземном море и обеспечение военно-морского присутствия России в регионе. Во время похода североморцы посетят несколько средиземноморских портов, проведут ряд учений, а также выполнят поиск подводных лодок других государств.

Перед тем, как отправиться в дальний поход, корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге (в акватории Финского залива) и, совместно с кораблями Балтийского флота, отработал отдельные эпизоды в ходе межфлотских учений «Океанский щит—2020» в Балтийском море.

БПК «Вице-адмирал Кулаков», который на Северном флоте является одним из самых «ходовых», проведёт в дальнем походе несколько месяцев. За годы службы он прошёл сотни тысяч морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балтийском море 3 августа начались военно-морские учения «Океанский щит—2020». В учениях задействованы более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, противовоздушной обороны и морской пехоты. Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Лично руководящий учениями «Океанский щит — 2020» главком ВМФ России адмирал Николай Евменов оценил первый этап манёвров как успешный.