Бейрут, 5 августа, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.

Anchal Vohra / Voice of America Последствия взрыва в порту Бейрута

Глава правительства назвал недопустимым данный факт и пообещал «самые суровые меры наказания» в отношении виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате мощного взрыва в порту ливанской столицы погибли не менее 73 человек. Еще более 3,7 тысячи пострадали. Также разрушена часть городского порта.