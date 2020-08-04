В Ливане совет обороны объявил столицу зоной бедствия
Бейрут, 5 августа, 2020, 00:25 — ИА Регнум. Районом стихийного бедствия объявлена столица Ливана Бейрут решением Высшего совета обороны страны из-за мощного взрыва в городском порту, сообщается на сайте главы государства.
Anchal Vohra / Voice of America
Последствия взрыва в порту Бейрута
Объявление сделано на экстренном заседании, посвященном происшествию. Председателем собрания стал ливанский президент Мишель Аун.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в Бейруте уничтожена часть городского порта, а также погибли не менее 50 человек и еще более 2,5 тыс. пострадали.