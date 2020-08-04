Минск, 4 августа, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Владимиру Путину не следует поддерживать Александра Лукашенко, проводящего «антинародную и антироссийскую политику». Об этом говорится в письме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало к президенту России.

Fovana76 Валерий Цепкало

Валерий Цепкало был среди основных претендентов на президентский пост в нынешней выборной кампании, завершающейся в Белоруссии. Недавно он бежал из Минска вместе с детьми, обосновавшись сначала в Москве, затем перебравшись в Киев.

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В его письме к российскому лидеру сказано: «Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз «плечо» Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Белоруссии и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику. Наши народы объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть».

Цепкало отметил, что Лукашенко никогда не желал строить «честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения» с Россией. По его мнению, это подтверждается нынешним «неадекватным поведение белорусских властей по отношению к России», выразившемся в унизительном и незаконном задержании по надуманным обвинениям 33 российских граждан, которых Лукашенко считает нанятыми «боевиками» из ЧВК «Вагнер».

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«Очевидно, что этих россиян Лукашенко решил «грязно» использовать в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения им уголовных статей, — отметил Цепкало. — Сегодня, выступая перед Национальным собранием и приглашенными во Дворце Республики, он снова упрекнул российские власти во лжи, когда говорил о целях появления российских «наемников» в Белоруссии».

По мнению Цепкало, на протяжении всего своего правления Лукашенко «в отношениях с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику».

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Цепкало также полагает, что у Лукашенко «никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства».

«Союзный договор так и остался «на бумаге», только некоторые его положения были исполнены полностью, другие двусторонние международноправовые документы с Россией также реализовывались в той мере, насколько это было выгодно режиму Лукашенко», — напомнил Цепкало.

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Напомним, накануне Валерий Цепкало обратился к более чем 30 мировым лидерам с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Белоруссии и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

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