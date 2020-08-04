Нарьян-Мар, 4 августа, 2020, 22:24 — ИА Регнум. С начала года в бюджет Ненецкого автономного округа поступило 11,1 млрд рублей при годовом плане в 20,7 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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Основная часть поступлений — это налог на имущество — 4,5 млрд рублей. 2,5 млрд рублей казна получила от деятельности Харьягинского СРП. Доля безвозмездных поступлений составила 1,9 млрд рублей, доход от налога на прибыль организаций — 1 млрд рублей.

Расходы бюджета с начала года составили 12,2 млрд при годовом плане 23,9 млрд рублей. Исполнение по расходам составило 51%. Основные расходы пришлись на бюджетные учреждения, социальные выплаты населению, поддержку в форме субсидий юридическим лицам, инвестиции в госсобственность и содержание казенных учреждений округа.

Государственный долг на 3 августа 2020 года составил 2,34 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу администрации НАО, в 2020 году из-за падения цен на нефть округ недополучит 7 млрд рублей.