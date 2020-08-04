Вашингтон, 4 августа, 2020, 20:19 — ИА Регнум. С мая текущего года ни один из китайских журналистов, аккредитованных в США, не получил от американской стороны внятного ответа на заявки, поданные для продления виз, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Дипломат объяснил это дискредитацией журналистов из КНР, осуществляемой в США в соответствии с действующим с мая новым руководством, из которого следует, что срок пребывания на территории страны китайских журналистов не должен превышать 90 дней, но с возможностью его продления.

Ван Вэньбинь потребовал от американских властей немедленного прекращения политического давления на журналистов и СМИ из КНР.