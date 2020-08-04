Москва, 4 августа, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%. Об этом сообщила 4 августа пресс-служба Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте в Петербурге

Отметим, что показатель растёт впервые с начала мая. В первой декаде июля максимальная ставка составляла 4,63%, во второй декаде — 4,55%.

Как уточнили в ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитывается на основании показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк