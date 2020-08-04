Екатеринбург, 4 августа, 2020, 19:45 — ИА Регнум. В Свердловской области отменены штрафы за нарушение масочного режима. Такое решение приняли 4 августа депутаты регионального Заксобрания.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патруль на площади 1905 года в Екатеринбурге

Как пишет Накануне.Ru, парламент единогласно постановил отменить норму регионального Административного кодекса о санкциях за неисполнение требований указа губернатора о режиме повышенной готовности. Оказалось, что она уже утратила актуальность. По крайней мере, именно так заявил депутатам их коллега, глава комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин.

«Данная статья выполнила свою роль. Мы хотели этим привлечь внимание к проблеме коронавируса», — сказал Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные штрафы были введены в апреле. Для граждан их размер составлял три-пять тысяч рублей.