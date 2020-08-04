Бейрут, 4 августа, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Десятки человек получили ранения в результате взрывов в порту столицы Ливана 4 августа, пишет Тhe Defense Рost.

Цитата из видео «Explosions just minutes ago at Beirut port» пользователя Bursa Gündem. youtube.com Взрыв в Бейруте

В порту Бейрута прогремели по меньшей мере два мощных взрыва. Десятки человек, в том числе дети, были ранены. Взрывы сотрясли здания.

Очевидцы рассказали об огромных клубах дыма, вздымающихся в небо и охвативших всю территорию порта. Пострадали все близлежащие дома, сотрясение ощущалось по всему городу.

Информацию о двух взрывах подтвердил источник в службе безопасности Ливана.