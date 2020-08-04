Москва, 4 августа, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о помощи арестованному экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Чем мы помогаем Фургалу. Сейчас мы хотим дать ему адвокатов получше и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения. Пусть вернется в Хабаровск, но когда будет судебное заседание в Москве — он будет приезжать. Это уже резко сократило бы накал страстей. А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане», — рассуждает Жириновский.

Депутат Госдумы посетовал на то, что к Фургалу не пускают даже депутатов.

«Ни меня, ни других. Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы», — указал он.

«Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования», — заключил лидер ЛДПР.

Вместе с тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.

В Хабаровском крае регулярно проходят акции в поддержку арестованного Фургала.