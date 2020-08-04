Москва, 4 августа, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко в большей степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию и связаны с кампанией по выборам главы республики.

President.gov.by Во время ежегодного Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

«Заявления Лукашенко больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию», — отметил Слуцкий.

Лукашенко в послании к народу говорит о страхе России потерять Белоруссию, смене отношений на партнёрские и «засланных» из ЧВК, перечислил парламентарий.

«Заигрывания накануне выборов с теми, кто «проявляет предметный интерес»? Минск всегда был и, надеюсь, останется братом Москвы», — написал Слуцкий в Twitter.