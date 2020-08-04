Москва, 4 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Стоит только Белоруссии оторваться от России, как Запад сразу припомнит президенту Белоруссии Александру Лукашенко всё былое и обрушит на него пропагандистские удары, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.

President.gov.by Александр Лукашенко во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

«Ради того, чтобы оторвать Белоруссию от России, Запад на какое-то время готов забыть о тех проблемах, которые были у него в отношениях с Минском. Но как только Белоруссия окажется оторвана от остальной России, Лукашенко немедленно всё припомнят, — сказал Вассерман. — Немедленно обрушат на него пропагандистские удары и уничтожат и его, и его союзников. Есть такая мрачная поговорка — уже оказанная услуга не стоит ни гроша. Если Лукашенко согласится оказать услугу коллективному Западу, он сразу же убедится, что она не стоит ни гроша. И дело даже не в том, что они хотят Лукашенко за что-то наказать. Они просто хотят показать, что с ними нельзя спорить даже на минуту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Вассермана, на предстоящих выборах президента Белоруссии за действующего президента проголосует меньше народу, чем прежде.