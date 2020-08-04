Донецк, 4 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Предложенный Леонидом Кравчуком «подарок» не удовлетворит жителей республик Донбасса, они намерены быть свободными от Киева политически, а не ограничиваться статусом «свободной экономической зоны» в составе нынешней Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 августа, комментируя высказывания первого президента Украины.

ИА Красная Весна Митинг в Донецке

Как сообщалось ранее, Кравчук, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, заявил, что власти Украины в Донбассе готовы пойти на некоторые «компромиссы», в частности, предоставить региону статус особой экономической зоны, а также предусмотреть «особую систему управления» (но не предусмотренный Минскими соглашениями особый статус).

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«Председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук посулил Донбассу статус свободной экономической зоны. Сомневаюсь, что этот «подарок» удовлетворит Донецкую и Луганскую народные республики — в них на каждом шагу последствия экономической блокады со стороны Киева, как и всей агрессивной политики Украины в отношении Донбасса и донбассцев.

Вот зоной, свободной от украинской политики, уверен, весь Донбасс стал бы с радостью. За это там и идёт борьба.

Так что пусть Леонид Кравчук рассуждает о том, на что Донбасс может рассчитывать, а на что нет, на какие компромиссы Украина сможет пойти, а на какие нет, — это всё заявления односторонние, не будучи принятыми другой стороной, они мало что значат.