Симферополь, 4 августа, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Уровень бронирования отелей и пансионатов на территории Республики Крым на август достиг 90%, об этом сообщил глава минкурортов республики Вадим Волченко 4 августа на заседании совета министров республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

«На август 2020 года в санаторно-курортных организациях Крыма забронировано около 90% номерного фонда», — сказал Волченко.

По словам Волченко, ежедневно в Симферополь прибывает около 100 авиарейсов. Всего на данный момент в Крыму работают 752 средства размещения, все соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов, средняя загрузка средств размещения в регионе составила 80%.