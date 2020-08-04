Москва, 4 августа, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») намерен направить в Генпрокуратуру запрос с просьбой дать правовую оценку существованию сайтов, где можно купить персональные данные, а также ожидает наказания всех причастных к такому бизнесу.

Duma.gov.ru Антон Горелкин

«Таких ресурсов в интернете много. Рынок подобных услуг цветет и, похоже, чувствует себя безнаказанно. Я готовлю депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку существования таких сайтов и считаю, что необходимо добиваться их блокировки, а также наказания всех причастных к этому бизнесу», — сообщил Горелкин в ТГ-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете появились предложения о продаже паспортных данных граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Накануне сообщалось о торговле базой автовладельцев.